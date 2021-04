Gotteshaus bald besser ausgeschildert

Coesfeld (fs). Die Stadt will die evangelische Kirche in ihrem neuen Wegweisersystem bald besser im Stadtgebiet ausschildern. Das hat Bürgermeisterin Eliza Diekmann der Evangelischen Kirchengemeinde zugesagt. Während die beiden katholischen Kirchen St. Lamberti und St. Jakobi durchgehend in der Beschilderung berücksichtigt werden, findet sich auf die evangelische Kirche bislang lediglich ein kurzer Hinweis am Markt (wir berichteten).

Von Florian Schütte