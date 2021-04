Baumlehrpfad am Berg erneuern

„Informationen fehlen vielen Leuten“, fand André Kretschmer (SPD) die Idee klasse. Zustimmung kam auch von den anderen Fraktionen. Allerdings ist noch einiges vorab zu klären. Da nicht alle Wälder im Besitz der Stadt sind, müssen die Eigentümer gefragt werden. Das soll geschehen, sobald die Stelle des Baubetriebshof-Leiters neu besetzt ist. Für den Baumlehrpfad am Coesfelder Berg gibt es bereits ein ehrenamtliches Angebot: CDU-Ratsmitglied Thomas Michels hat sich gemeinsam mit dem Heimatverein bereit erklärt, ein neues Konzept zu erarbeiten. Das ist notwendig, weil nicht nur Schilder fehlen oder überwuchert sind, sondern mittlerweile auch einige ausgeschilderte Bäume nicht mehr vorhanden sind. Auch der Wald am Coesfelder Berg ist aber nicht komplett im Stadtbesitz, sodass noch mit den weiteren Besitzern über einen neuen Rundweg gesprochen werden muss. Die Verwaltung will prüfen, ob zur Finanzierung Leader-Mittel beantragt werden können.