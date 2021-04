Testzentrum bei DJK Vorwärts Lette startet morgen

Auch der Sportverein DJK Vorwärts Lette leistet seinen Beitrag zur Pandemiebekämpfung. Am Sportplatz (Bruchstraße) nimmt Samstag (1. 5.) ein Schnelltestzentrum seinen Betrieb auf. Der Sportverein stellt Gelände und Clubheim zur Verfügung, das in Lette ansässige Corona Testzentrum Lette (CTL) sorgt für den Betrieb. Ziel der Kooperationpartner ist es, Bürgern und Sportlern eine schnellere Rückkehr zu Normalität, Training und Wettkampf zu ermöglichen. Eine Terminbuchung über www.coronatestzentrumlette.de ist erforderlich. Das Testergebnis wird per E-Mail übermittelt. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8.15 bis 10.45 und 16.15 bis 18.45, Freitag von 8.15 bis 10.45 und 16.15 bis 19.45 Uhr, Samstag und Sonntag von 9.15 bis 12.45 Uhr. Am 1. Mai ist eine Sonderöffnung von 9.15 bis 12.15 und von 14.15 bis 17.15 Uhr. Das Bild zeigt Bürgermeisterin Eliza Diekmann (2.v.r.), Jürgen Sicking (r., 1. Vorsitzender DJK Lette), Rike Brocks (CTL) und Christoph Brocks (l.).

Von Allgemeine Zeitung