Hallay macht vorzeitig Platz für Dicke

Coesfeld. Der Schritt kommt überraschend. Eigentlich wollte der im Herbst 2020 gerade erst wiedergewählte Günter Hallay den Vorsitz der Fraktion von Pro Coesfeld im Stadtrat zur Halbzeit der neuen Periode, im Jahr 2022, abgeben. 17 Jahre hat er die Politik der „Unabhängigen“ nachhaltig geprägt – jetzt soll schon vorzeitig Schluss sein. Warum? Gab es Ärger? Solcherlei Gerüchte weist er gemeinsam mit Eberhard Ernsting, dem Vorsitzenden der Wählergemeinschaft, im AZ-Gespräch deutlich zurück: Es habe immer mal wieder, wie das ganz normal sei, Meinungsverschiedenheiten gegeben, die Entscheidung, das Amt abzugeben, habe damit aber nichts zu tun: „Das Feuer ist nicht mehr zu 100 Prozent da“, erklärt der 67-Jährige in für Politiker ungewohnter Offenheit den Grund. Nach so einer langen Tätigkeit in führender Position mache sich die Anstrengung einfach bemerkbar – „die Motivation fällt manchmal etwas schwerer als früher“. Den Anspruch an sich selbst könne er so nicht mehr erfüllen. Und da sei es gut, wenn jemand anderes, mit frischem Mut, den Staffelstab übernimmt, sagt er.

Von Detlef Scherle