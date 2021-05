Lette. Die Coesfelder Straße in Lette zwischen der Bruchstraße und dem Alten Kirchplatz nimmt nach rund sechs Wochen Bauzeit Form an: Die Mittelinseln sind bereits zu erkennen, und auch der Gehweg und die Parkbuchten sind auf Seite der Apotheke bereits erneuert beziehungsweise angelegt. Am heutigen Montag beginnen die Asphaltarbeiten am Fahrstreifen, wie die Stadt jetzt mitteilte.

Von Leon Seyock