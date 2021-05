Besonders das Gesamtpaket aus Sicherheit, Komfort, Fahrverhalten, Umweltaspekten und Karosserie überzeugte.

So kombiniert der iX3 in vielen Bereichen das Beste aus zwei Welten. „Der iX3 vereint die Raumvorteile des klassischen BMW X3 mit den Vorteilen des innovativen Elektroantriebs von BMW“, betont Henrik Baier, Verkaufsberater bei AHAG Coesfeld, die das Auto freundlicherweise für eine Testfahrt zur Verfügung stellten. Auf den Straßen des Münsterlands wird tatsächlich deutlich, dass der iX3 trotz des innovativen, elektrischen Motors die üblichen Vorzüge eines BMW vereint: Moderne Displays und edle Innenausstattung, tolle Beschleunigung, Spurhalteassistent, modernes Infotainment und Sprachassistent Amazon Alexa sind einige der vielen Vorteile, die auch in vielen anderen BMW-Modellen verbaut sind. Auch Dinge wie die Bedienung über den i-Drive Controller und das Head-up-Display sind Ausstattungsmerkmale, die seit vielen Jahren gut bei BMW-Fahrern ankommen. „Dadurch, dass der Vorstand bei BMW aus einigen Ingenieuren besteht, hat man viel Wert darauf gelegt, den BMW iX3 größtenteils eigenständig zu produzieren. Bis auf das Ladegerät und die Bordnetz-Versorgung haben die BMW-Techniker alles selbst entwickelt“, sagt Henrik Baier.

Verbaut ist im Unterboden des iX3 eine Lithium-Ionen-Batterie mit 80 kWh. „So lässt es sich umweltbewusst und emissionsfrei fahren“, sagt David Seggewiß, Produktspezialist BMWi. Der iX3 steuert auch im Testvergleich den Antrieb am cleversten und fährt am agilsten. „Die adaptive Energierückgewinnung ist eine tolle Innovation“, sagt Seggewiß. Der BMW iX3 erkennt sogar rote Ampeln. Fährt man auf Rot zu, verstärkt sich die Energierückgewinnung. Springt das Licht noch beim Heranrollen auf Grün, rollt der iX3 wieder ungebremst. „Allgemein befindet sich ein hohes Maß an Vernetzung und intelligenter Steuerung im Auto“, betont Seggewiß. Der iX3 wurde aerodynamisch so optimiert - zum Beispiel im Bereich der Felgen -, dass der Widerstand beim Fahren so gering wie möglich ist.

Der Umweltaspekt wurde bei den Bayerischen Motoren Werken ebenfalls berücksichtigt. So reduzierten die Techniker den Kobalt-Anteil auf ein Drittel. In Sachen Effizienz und Verbrauch ist der BMW iX3 nahezu unschlagbar. Das Auto punktet besonders durch seine Ausgewogenheit. Die Mischung aus Fahrsicherheit und Fahrvergnügen überzeugt auf allen Ebenen.

Wer sich näher über den Testsieger iX3 informieren will - unter anderem sind steuerliche Vorteile für Arbeitnehmer möglich -, sollte sich mit dem BMW-Händler AHAG Coesfeld an der Rekener Straße 126 in Verbindung setzen.