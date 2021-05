Das große Warten auf den kleinen Piks

Großer Andrang herrscht in allen befragten Praxen. „Die Impfungen sind gut angelaufen, das Problem ist aber, dass die Impfstoffe nur eingeschränkt verfügbar sind“, erklärt Dr. med. Ludger Höing, der gemeinsam mit Dr. med. Christian Beckmann eine Praxis führt. Bei allen Ärzten sei es so, dass sie zu Wochenbeginn die Impfdosen bestellen und am Donnerstag mitgeteilt bekämen, wie viele Dosen sie von welchem Impfstoff in der darauffolgenden Woche tatsächlich geliefert bekommen. „Das kann man einfach nicht vorhersagen“, betont Höing. Von daher sei auch unklar, wie lange es dauern wird, bis die Wartelisten abgearbeitet seien.

Eine große Herausforderung, kommentiert Frank Mader, sei die Koordination zwischen Bestellung, Informieren der Patienten und letztendlich auch das Impfen selbst. Zudem würden sich die Vorgaben ständig ändern. „Während des alltäglichen Praxisbetriebes, der ja ganz normal weiter läuft, ist es schwierig, die Impfungen durchzuführen“, so der Hausarzt. „Deshalb sind wir gezwungen, dies in unserer freien Zeit, unter anderem mittwochnachmittags zu tun.“ Im Fünf-Minuten-Takt würden die Patienten dann in die Praxis in Lette bestellt, um für einen möglichst reibungslosen Ablauf zu sorgen. Vorrangig würden erst die Risikopatienten und diejenigen, die ihre zweite Impfung bekommen, behandelt. „Für die Erstimpfungen bleibt dann oft leider nicht allzu viel Impfstoff übrig“, bedauert Mader.

Auch Ludger Höing wünscht sich, dass er in seiner Praxis mehr Impfungen anbieten könne. Besonders von dem Impfstoff Biontech/Pfizer erhofft er sich größere Liefermengen, denn nach dem mRNA-Impfstoff sei die Nachfrage besonders groß. „Astrazeneca hat ein ungünstiges Image, weshalb viele Patienten skeptisch dem gegenüber sind“, stellte Höing fest. Dennoch sei die Nachfrage gestiegen, nachdem sich jetzt alle Menschen unter 60 Jahre freiwillig mit dem Stoff impfen lassen können. In Sprechstunden, die extra für das Impfen vorbehalten werden sowie „auch zwischendurch“ würden kurze Aufklärungsgespräche und die Impfungen selbst durchgeführt.

Wer als erstes den Piks bekommt, liegt in den Händen der Ärzte. Grundsätzlich, so hat die Umfrage ergeben, orientieren sich die befragten Hausärzte nach wie vor an der bundesweiten Prioritäten-Liste, gleichwohl diese „mittlerweile sehr weit aufgeweicht ist“, schildert Höing, der gleichzeitig an die Impfwilligen die Bitte richtet, sich auch im Impfzentrum zu informieren und dort auf die Warteliste setzen zu lassen. „Denn wir haben bei Weitem nicht die Kapazitäten wie die Zentren.“

Was Patienten tun können Wer eine Impfung zum Schutz vor einer Erkrankung mit dem Corona-Virus bekommen möchte, kann sich bei seinem Hausarzt erkundigen und sich auf die Warteliste setzen lassen. Die Abarbeitung dieser Liste wird in den befragten Praxen unterschiedlich gehandhabt, Geduld sollten Impfwillige aber in jedem Fall mitbringen. Mehrere Wochen kann es dauern, bis sich die jeweilige Praxis zurückmeldet. Konkrete Zeiträume können nicht genannt werden, da auch die Ärzte nicht wissen, wie viele Impfdosen von welchem Impfstoff sie wöchentlich zugeteilt bekommen. Steffi Beumer, Medizinische Fachangestellte in der Gemeinschaftspraxis Christiane van Dyk und Dr. med. Anja Morawe, betont: „Wer schon auf der Warteliste steht, der muss nur abwarten, bis wir uns melden.“ Denn des Öfteren komme es vor, dass Patienten, die schon für eine Impfung vorgemerkt sind, immer wieder anrufen und sich erkundigen, auf welcher Position sie sich befänden. Das erschwere die Arbeit in den Praxen, „ich glaube, da spreche ich für alle Hausärzte“, sagt Beumer. -lsy- ...