Dickes Brett für Handwerk und Handel

Die Preise für Containerfrachten sind in astronomische Höhen gestiegen. „Wir haben sonst 2000 US-Dollar für einen Container bezahlt. Jetzt zahlen wir 9500 US-Dollar“, nennt Meyermann ein Beispiel. Die Preiserhöhung beim Rohprodukt liege zwischen 30 und 70 Prozent. Und noch während des Gesprächs wird dem Vertriebsleiter die nächste Preiserhöhung zum 1. August auf dem Bildschirm angezeigt. Zudem würden die Mengen seitens der Hersteller limitiert werden. Die Krise betreffe dabei alle Holzarten.

Neben dem Trend zum Hausbau mit dem nachhaltigen Rohstoff Holz sieht Meyermann auch die Pandemie als eine der Ursachen für die Holzkrise. „Die Leute fahren nicht in den Urlaub und haben sich ihre Gärten und ihr Zuhause schön gemacht.“

Eine Entspannung im Holzsektor sieht in den kommenden Wochen weder Steffen Meyermann noch Stefan Hericks. „Manche Betriebe können zunehmend nicht arbeiten, weil sie die notwendigen Baustoffe schlicht nicht bekommen können“, verweist der Obermeister der Dachdecker-Innung auf Lieferzeiten von sechs Wochen und mehr. Dies führe nicht selten in die Kurzarbeit – trotz voller Auftragsbücher. „Wir brauchen die Unterstützung der Politik, um diese schwierige Zeit gut zu meistern“, fordert der Coesfelder.

Dieser Meinung ist auch Dieter Ueding. Der Obermeister der Zimmerer-Innung hat in diesen Tagen Hennig Höne empfangen, den Landtagsabgeordneten der FDP, in seinem Betrieb in Billerbeck, um ihn über die Tragweite der aktuellen Entwicklungen zu unterrichten. Auch die Vertreter anderer Parteien seien sehr an den Gesprächen mit dem Handwerk interessiert, berichtet Ueding. Gemeinsam suche man nach Lösungen mit allen Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette, angefangen bei der Forstwirtschaft, über die Bauindustrie und dem Holzhandel. Ueding rät Bauherren, das direkte Gespräch mit den Handwerkern zu suchen. „So lassen sich die Spitzen der aktuellen Krise am besten und einvernehmlich abwenden.“

Wer nun denkt, dass ja eigentlich wegen der Borkenkäferplage genug eingeschlagenes (Fichten-)Holz noch da sein müsste, liegt damit gar nicht mal so falsch. „Landesweit gibt es noch genügend Käferholz“, betont Michael Blaschke, dass das Problem nicht an einem Mangel an Holz vor Ort liegt. „Die Sägewerke arbeiten aber an ihren Kapazitätsgrenzen und können das Holz tierisch gut absetzen“, erklärt der Pressesprecher vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW. Blaschke bestätigt, dass die USA zurzeit einer der Hauptabnehmer seien. Und der US-Markt sei kaum abzuschätzen. „Die Situation ist schon sehr ungewöhnlich“, sagt Blaschke, der jedoch auch auf die Lage der Waldbauern verweist, die bereits durch die Klimakrise gebeutelt seien. „Die brauchen faires Geld für die Wiederbewaldung“, blickt Michael Blaschke in die Zukunft.

Ursachen für die Holzkrise Der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) sieht mehrere Ursachen für die Holzkrise:

- hohe Nachfrage nach Holz, vor allem aus Nordamerika.

- starker Wintereinbruch in den USA und dadurch weniger Holzeinschlag

- pandemiebedingtes Schließen einiger US-amerikanischer Sägewerke, was zu einem Rückgang in der Holzverarbeitung führte

- große Vernichtung von Kanadas Fichtenwälder durch Schädlinge und dadurch Ausfall eines großen

Holzlieferanten

- weltweiter Bauboom, Vorantreiben von Renovierungsprojekten

- gestiegene inländische Holznachfrage durch hohe Bautätigkeit, niedrige Zinsen, attraktive Fördermittel sowie Forcieren des Bauens mit Holz als nachhaltigem Baustoff -fs- ...