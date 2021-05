Solch ein Autoklav, wie der Kessel korrekt genannt wird, präsentiert sich gestern Nachmittag in voller Pracht vor den Hallentoren der Firma Scholz. „Die Herstellung solcher Kessel ist für uns Alltag, aber dieser ist schon extrem groß“, sagt Graeber, während er auf den orangefarbenen Druckbehälter zuläuft. 33 Meter lang ist er und hat einen Durchmesser von über sechs Metern. Bestellt hat ihn ein Kunde aus China für zivile Zwecke. „Es wird wohl ungefähr zwei Monate dauern, bis er dort ankommt“, prophezeit Graeber.

Gestern Abend trat der Autoklav seine Reise in den Fernen Osten an. „Es ist eine extrem spannende Sache“, kommentiert Graeber. Beauftragt mit dem Transport des Kessels ist die Rolf Riedl GmbH aus Hagen, bereits um 7 Uhr gestern in der Früh rückten die Fahrzeuge der Spedition an. „Der Kessel stand dann noch in unserer Halle und musste mit Hydraulik aufgebockt werden. Unsere Kräne schaffen nur 160 Tonnen“, sagt der Geschäftsführer mit einem Augenzwinkern. Der Lkw mit seinen 22 Achsenlinien konnte so unter den Kessel rollen und der Autoklav dann langsam auf den Hänger abgelassen werden. Um 22 Uhr sollte dann der Startschuss für die heikle Überfahrt zum Hafen in Lüdinghausen fallen.

Da das 7,5 Meter hoche Gefährt nicht unter die Brücken der Ortsdurchfahrt von Lette passt, führt der Transport direkt durch den Ort. „Da dort aktuell eine Baustelle ist, müssen wir die Ampeln abbauen und den Verkehr eigenhändig regeln“, schildert Christian Terweiden, Geschäftsführer der Rolf Riedl GmbH, vor dem Transport. Laut der Planungen führt der Weg dann über die B 474 weiter nach Dülmen, wo heute die nächste Herausforderung wartet: Es muss eine Eisenbahnbrücke überquert werden. Um das Gewicht besser zu verteilen, muss der Transporter von 22 auf 34 Achsen verlängert werden. „Das gesamte Fahrzeug hat dann eine Länge von fast 75 Metern“, sagt Terweiden.

Auch wenn der Landweg nur knapp 30 Kilometer beträgt: Die Ankunft in Lüdinghausen ist für morgen Abend, die Verladung für Donnerstagmorgen geplant. Von dort aus geht es nach Antwerpen, „dann wird der Kessel auf einem gemieteten Schiff sechs Wochen auf dem Meer unterwegs sein“, blickt Graeber voraus. Transporte wie dieser benötigt natürlich Vorlauf, „ungefähr ein Jahr hat das gedauert“, schildert der Geschäftsführer und weist auf Abstimmungen mit unzähligen Institutionen und Firmen hin. „Bei den Kosten kommt man dann auch schon mal schnell an die Million.“

Oft würden einzelne Teile bei Scholz angefertigt und diese beim Kunden zusammengebaut werden. Das sei aber sehr zeitintensiv und aufwändig. Graeber: „Auch in diesem Fall ist es einfacher, den Autoklav als ein Stück zu transportieren.“ Nur der Deckel und Zubehör wie Ventile werden auf normalem Wege verschickt.