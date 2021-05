Boom an der Berkelumflut

Coesfeld (mr). Zum ersten Mal eröffnet Bürgermeisterin Brigitte Exner 1994 die Pfingstwoche. Erstmals werden die Getränke aus Gründen des Umweltschutzes in Hartplastikbechern ausgeschenkt. Diese lösen die Pappbecher ab, die seinerzeit die Gläser abgelöst haben. Die Einführung des neuen Pfandsystems hat ihren Preis. Die Getränke werden teuerer, was die Besucher nicht davon abhält, in Scharen in die Promenade zu kommen. Eine weitere Neuerung in 1986: Erstmals spielt sich das Programm auf zwei Bühnen ab, die nebeneinander vor der Berkelumflut aufgebaut werden.

Von Manuela Reher