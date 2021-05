Summ, summ, summ

„Irgendwann ist unser Hobby eskaliert. Und wir standen vor der Entscheidung, Bienenvölker abzugeben oder uns mit ganzer Kraft den Bienen zu widmen“, so Seesing. Die Entscheidung fiel zugunsten der Bienen aus. Seesing und Conrad hängten ihre Jobs als Unternehmensberater und Kunsthistorikerin an den Nagel und zogen mit ihren Bienen von Berlin – ja, auch in der Großstadt kann man imkern – nach Coesfeld. Mittlerweile kümmern sich die beiden Berufsimker um 100 Bienenvölker, und es sollen noch mehr werden. Dabei legen sie Wert auf eine wesensgemäße Imkerei. Dazu gehört unter anderem, dass die Völker ganzjährig an einem Standort bleiben und nicht, wie es vielfach üblich ist, von Blütenmeer zu Blütenmeer gefahren werden. Das kann schon mal zu Lasten des Honigertrags gehen, aber Marc Seesing und Brigit Conrad geht es auch um mehr als das. Sie wollen mit ihren Bienen Pflanzenvielfalt fördern und bewahren. Und das gelingt an sorgsam ausgewählten Standorten – 17 verschiedene sind es in diesem Jahr – an denen die Bienen vom Frühjahr bis in den späten Herbst Nahrung finden und damit auch ihre Bestäubungsleistung erbringen können.

Der Honig, der etwa dreimal pro Jahr geerntet und im eigenen Lebensmittelreinraum verarbeitet wird, ist folglich auch kein sortenreiner Honig, sondern ein Abbild der Jahreszeiten und ihrer jeweiligen Blütenpracht. Zehn bis 20 Kilogramm Honig ernten die beiden Imker pro Volk und Jahr, „wobei wir immer nur so viel Honig entnehmen, dass den Bienen das ganze Jahr über genug zur Eigenversorgung bleibt“, erklärt Birgit Conrad, die es immer wieder spannend findet, „wie ein Volk funktioniert.“ Zwar gebe es eine Königin, aber es herrsche keine Monarchie. „In dem gemeinsamen Streben, das Überleben des Volkes und seiner Nachkommen zu sichern, hat jede Biene ihre Aufgabe, der sie mit vollem Einsatz nachgeht“, so Conrad.

Vollen Einsatz zeigen auch die beiden Imker, die das ganze Bienenjahr über damit beschäftigt sind, die Beuten, so nennt man die Behausungen der Bienen, und ihre Bewohner zu kontrollieren. Sind die Beuten intakt und die Bienen gesund? Haben die Tiere genug Nahrung? Brauchen sie Hilfe? Das sind die wesentlichen Fragen, die dabei zu klären sind. Hinzu kommen Ernte, Verarbeitung und Vermarktung von Honig und Bienenwachs, die in absehbarer Zeit das Bio-Siegel tragen sollen. Um das Zertifikat zu erlangen, setzen Seesing und Conrad unter anderem auf Holzbeuten und Bio-Zucker als Winterfutter. Zudem verwenden sie keine synthetischen Medikamente und nur eigenes Wachs für Mittelwände, die sie selber herstellen.

Damit nicht genug, geben sie ihr Bienenwissen in Vorträgen und Imker-Kursen weiter. „Eine gute Ausbildung ist die wichtigste Voraussetzung für das Imkern, schließlich geht man mit wilden Tieren um und übernimmt Verantwortung für diese Lebewesen“, sagt Marc Seesing, der von Karl-Heinz Renners vom Imkerverein Coesfeld durch sein erstes Bienenjahr begleitet wurde. Dass diesem ersten Jahr viele weitere und sogar die Berufsimkerei folgen sollten – für Marc Seesing und Birgit Conrad ein wahrer Glücksfall. Seesing: „Wir haben den schönsten Arbeitsplatz der Welt.“ |gesammelt.net

Ehrentag für fleißige Bienen Den Weltbienentag gibt es noch nicht lange. Erstmals wurde er am 20. Mai 2018 gefeiert, nachdem er von Slowenien vorgeschlagen und Ende 2017 von den Vereinten Nationen angenommen worden war. Das Datum 20. Mai geht zurück auf den Pionier der modernen Imkerei, den Slowenen Anton Janscha, der am 20. Mai 1734 geboren wurde. Der Weltbienentag macht auf die Bedeutung der Bienen als Bestäuber für Biodiversität und Ernährungssicherheit aufmerksam. 75 Prozent der globalen Nahrungsmittelpflanzen sind von der Bestäubung insbesondere durch Bienen abhängig. Zunehmende Versiegelung, Monokulturen in der Landwirtschaft und Pestizide machen Honig- und Wildbienen das Leben schwer. Auf der anderen Seite gibt es zahlreiche Initiativen, Blütenvielfalt und Lebensraum für Bienen und andere Insekten zu schaffen. Dabei können auch kleine Maßnahmen helfen, etwa wenn man ungenutzten Rasen in eine artenreiche, heimische Wildblumenwiese verwandelt oder „wilde Ecken“ mit Totholzhaufen schafft. Imker Marc Seesing: „Wenn jeder seinen Teil beiträgt, ist schon viel getan.“ ...