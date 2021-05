Neustart mit vereinten Kräften meistern

Doch recht überraschend sei mit der neuen Verordnung auch die Mitteilung gekommen, dass die Türen der Tanzschule wieder öffnen dürfen. „Voraussetzung dafür ist, dass der Inzidenzwert unter 50 bleibt“, betont Kreyß. Im Kreis Coesfeld ist das seit mehreren Tagen der Fall, am morgigen Samstag soll der Betrieb in der Tanzschule an der Loburger Straße wieder hochgefahren werden. „Wir wissen zwar noch nicht ganz genau, in welcher Form, aber wir werden wieder etwas anbieten“, kündigt Falk an. Ausschlaggebend sei der Passus in der Verordnung, der bei einer Inzidenz von unter 50 Sport im Innenbereich erlaubt. Doch es muss zwischen dem Solotanzbereich – Tänze ohne Partner – und dem Paartanz unterschieden werden.

Die Durchführung von Solotänzen, etwa Hip Hop, Poledance oder Zumba, stelle kein Problem dar: „Pro Tanzschüler müssen zehn Quadratmeter Platz gewahrt bleiben, sodass der Mindestabstand zueinander eingehalten werden kann“, erklärt Kreyß. Die Durchführung dieser Tanzarten fällt unter die Kategorie „kontaktfreier Sport“. Komplizierter werde es beim Paartanz. „Da müssen wir uns an die gängigen Kontaktbeschränkungen halten. Eine Inzidenz von unter 50 sieht maximal zehn Personen aus drei Haushalten vor“, erklärt der Tanzlehrer weiter. Im Optimalfall könnten so etwa drei Paare – sofern sie jeweils als ein Haushalt gelten – gleichzeitig unterrichtet werden. „Es sind allerdings noch viele Fragen offen, beispielsweise, ob wir als Tanzlehrer als Haushalt mitzählen.“ Auch ob Getränke in der Tanzschule verkauft werden dürfen, sei nicht eindeutig klar, „das gilt dann nämlich wieder als Innengastronomie“, schildert Kreyß die Komplexität.

Jedenfalls werden ab morgen wieder die ersten Kurse stattfinden, zunächst die kontaktfreien. „Wir haben viele angefangene Kurse und müssen einiges aufholen“, freut sich Falk darauf, ihre Tanzschüler nach über einem halben Jahr Zwangspause wiederzusehen. In der Zwischenzeit wurden in der Tanzschule einige Renovierungsarbeiten durchgeführt, technisch aufgerüstet und der Boden auf Hochglanz poliert.

Um mit vereinten Kräften nach der langen Pause wieder durchstarten zu können, werden Kreyß und Falk ab sofort von Tanzlehrerin Dinara Yagyayeva unterstützt (siehe Infobox).

Über Indien und die Türkei zur Tanzschule Falk Eines liegt Dinara Yagyayeva besonders am Herzen: „Ich möchte Kindern spielerisch zeigen, dass Bewegung Spaß machen kann.“ Denn gerade in Zeiten der Corona-Pandemie würden sich Kinder aufgrund fehlender Angebote kaum bewegen. Das soll sich jetzt ändern, denn unter anderem wird Yagyayeva in der Tanzschule Falk auch „Minidance ab drei Jahren“ anbieten. Aufgewachsen ist die 32-Jährige in der Ukraine, wo sie fünf Jahre lang Choreografie mit dem Schwerpunkt Folklore studiert hat. Schon immer war der Tanz und die Bewegung Teil des Lebens von Yagyayeva, weshalb sie nach ihrem Studium eine Stelle als Tanzlehrerin angetreten hat. Nach zwei Jahren verschlug es sie für mehrere Monate nach Indien, „ich wollte einfach etwas anderes machen.“ Dort sammelte sie viele Erfahrungen in der Welt des Bollywoods, ehe sie zu ihrer Mutter in die Türkei zog. Dort nahm sie eine Choreografenstelle auf und unterrichtete unter anderem Animateure für Hotelanlagen. „Dort habe ich dann auch angefangen, Deutsch zu lernen und schnell kam der Wunsch auf, irgendwann nach Deutschland zu ziehen.“ Diesem Wunsch kam sie 2016 nach. „Ich war schon mutig, aber ich wollte auch etwas erreichen im Leben“, sagt Yagyayeva, die heute in Buldern wohnt. Über Bekannte kam sie dann mit der Tanzschule Falk in Kontakt, wo sie bereits in der Vergangenheit vereinzelt Burlesque-Kurse angeboten hat. Nun freut sich Yagyayeva, fester Teil der Tanzschule Falk zu sein: „Dort kann ich alles Gelernte miteinander verbinden und auch mit Kindern arbeiten.“ Zu ihrem Repertoire gehören neben Zumba, Pilates, Hip Hop und Poledance unter anderem auch Shuffle, Bauchtänze, Türkische Volkstänze und Yoga. -lsy- ...