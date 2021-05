„Letteraner stehen hinter ihrer Mühle“

Michael Rütter führt jährlich rund 600 Personen durch die Mühle, zum Beispiel Nachbarschaften aus Lette. „Ich habe dabei immer wieder gemerkt, dass die Letteraner hinter ihrer Mühle stehen und ihnen diese sehr am Herzen liegt.“ Auch langfristig soll die Mühle als Wahrzeichen von Lette daher erhalten und ihr später auch eine Nutzung zugeführt werden.

Zunächst gilt es allerdings, die Mühle denkmalgerecht zu sanieren. Dazu soll laut Rütter ein Fachmann anrücken, der die gesamte Mühle unter die Lupe nimmt. Beispielsweise müsste die Mühlenkappe neu gemacht „und alle Schindeln überprüft“ werden, blickt Rütter in die Zukunft. „Erst dann können und werden wir über weitere Schritte nachdenken.“

Überlegungen, wie diese aussehen könnten, haben einige Letteraner bereits im Zuge des DIEK angestellt. Damals kamen unter anderem die Ideen auf, ein Café oder ein Backhaus dort einzurichten. „Der Standort bietet sehr viel Potenzial“, merkt Bröckling an, mit dessen Planungsbüro bereits mehrere DIEK-Projekte in Lette umgesetzt wurden. Einen Anlaufpunkt für Groß und Klein könne sich auch Rütter vorstellen, wie er bei gemeinsamen Überlegungen im Gespräch vor Ort einwirft. Ein außerschulischer Lernort, an dem Kindern das alte Handwerk des Müllers nahegebracht werden kann, und ein Erlebnis-Museum könnten ebenfalls dort entstehen. Auch die Buddelgruppe, die auf dem benachbarten Grundstück ackert, könnte in die Planungen miteinbezogen werden oder auch ein kleiner Laden mit Verkauf regionaler Produkte sei eine Überlegung wert. „Das ist aber alles noch Zukunftsmusik“, betont Rütter, der zunächst die Instandsetzung der Mühle anstrebt. „Ich bin aber optimistisch gestimmt und offen für alle Ideen der künftigen Nutzung“, so der Miteigentümer.

Der Knackpunkt sei allerdings die Finanzierung aller Vorhaben. Dazu wolle Rütter einen Mühlenverein gründen, dem sich jeder, dem die Mühle am Herzen liegt, anschließen könne. Denn nur so, erläutert Helena Boos von Planinvent, könnten sich später Fördermittel akquirieren lassen. Die restliche Finanzierung müsse dann über den Verein laufen. „Wir brauchen darüber hinaus auch Menschen, die dahinterstehen und sich mit einbringen möchten“, sagt Rütter. Nicht nur der Heimatverein Lette, sondern auch „verschiedene Reihen“ hätten laut Bröckling bereits Interesse bekundet.

Die Beteiligten freuen sich, dass der Mühle neues Leben eingehaucht und der Ort für Besucher interessant gestaltet werden soll. So könnte die alte Dame auch in Zukunft sicherlich die eine oder andere Geschichte mehr erzählen.