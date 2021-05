Döner-Institution schließt die Türen

Viele Coesfelder sind (regelmäßig) bei ihm ein- und ausgegangen. Döner in der Mittagspause, Döner vor dem Gang in die Fabrik, Döner zur „Lindenstraße“, Döner nach einem feuchtfröhlichen Frühschoppen. Zwei Generationen von Döner-Freunden hat Familie Kayhan mit der türkischen Spezialität beköstigt. „Das ist schon verrückt. Die Kinder von einst, die an der Hand ihrer Eltern ins Geschäft gekommen sind, kommen jetzt mit ihren Kindern“, sagt Haydar Kayhan, der in Coesfeld Hinz und Kunz kennt, einzig und allein durch seinen Dönerladen, denn sein Zuhause ist in Ahaus. Wobei es einige Zeit brauchte, bis die Coesfelder mit dem Dönermann warm geworden waren. „Die Coesfelder sind sehr skeptisch“, sagt der 51-jährige Türke, „aber wenn sie einmal Vertrauen gefasst haben, auch sehr freundlich und herzlich.“ So in etwa muss es auch gewesen sein, als der Grill 2000 1990 den Döner nach Coesfeld brachte: Erst Skepsis gegenüber dem Geschnetzelten im Brot, aber dann ganz offensichtlich wachsende Begeisterung. Nicht umsonst öffneten in den folgenden Jahren weitere Dönerläden.

Was einen guten Döner ausmacht? Da muss Kayhan nicht lange überlegen. „Gutes Fleisch.“ Auf seinen Drehspieß kommt deshalb nur Kalbfleisch und ein wenig Putenfleisch. Das Brät, das deutlich preiswerter, schneller gar und deshalb in vielen Dönern landauf, landab zu finden ist, hat in seiner Küche keinen Platz. Und weil das so ist, gehört eigentlich auch keine Soße in den Döner. „Fleisch und Brot, ein paar Tomaten und Zwiebeln. Das reicht schon“, meint der Fachmann, aber davon wird er seine Kunden wohl nicht mehr überzeugen. Und im Vergleich zu so manchen Wünschen, ist die beliebte Cocktailsoße noch harmlos. „Was die Leute schon alles in ihren Dönern haben wollten. Möhren zum Beispiel. Und einer hat mich mal gefragt, ob ich auch Ei mit einrollen könnte. Da habe ich aber gestreikt.“ Und noch etwas ist ihm in den vergangenen 20 Jahren aufgefallen. „Die Leute haben immer weniger Zeit und achten immer weniger auf das, was sie essen. Immer muss alles schnell, schnell gehen.“

Was sich in all den Jahren kaum geändert hat, ist die Optik der Döner-Bude, bei der jeder Werbegestalter und Shop-Designer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde. Aber Familie Kayhan hat da eine klare Haltung: Lieber an Äußerlichkeiten sparen als am Produkt. Haydar Kayhan erzählt lächelnd die Anekdote von dem Kunden, der im Türkeiurlaub Döner geordert hatte und enttäuscht war. „Ich habe ihm dann geraten, beim nächsten Mal, in die schäbigste Bude zu gehen, die er finden kann. Hat er auch gemacht und dort richtig leckeren Döner gegessen.“

Von dem Döner à la Kayhan heißt es nun Abschied nehmen. Einen Nachfolger hat die Familie nicht gefunden. Ein Vietnamese habe Interesse an dem Lokal und wolle Sushi anbieten, so Haydar Kayhan. Dann gibt es vielleicht bald statt Fleisch im Fladenbrot Fisch in Algenblätter – auch das wäre ein kulinarisches Novum für die Ochsenstadt.