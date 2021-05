Rallye entlang der Promenade

Coesfeld. „Lasst uns (was) bewegen!“ So lautet das Motto des Deutschen Kinderhilfswerks und der Deutschen Sportjugend zum Weltspieltag 2021, der deutschlandweit zum 14. Mal ausgerichtet wird. Die DJK Eintracht Coesfeld e. V. wird in diesem Rahmen mit zwei Angeboten aktiv, um auf die Wichtigkeit kindlicher Bewegung auch im öffentlichen Raum hinzuweisen. Die Corona-Pandemie habe den natürlichen Bewegungsdrang vieler Kinder aufgrund von Kontaktbeschränkungen und ausfallender Bewegungs- und Sportgruppen stark eingeschränkt, wie Ulla Peters-Stahl mitteilt.

Von Manuela Reher