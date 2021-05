„Wir möchten Coesfelds Wirtschaft ankurbeln“

Auch in Coesfeld liegen sehr schwierige Zeiten hinter Einzelhändlern und Gastronomen. Wegen der Corona-Pandemie mussten sie ihre Türen lange Zeit geschlossen halten oder konnten nur mit starken Einschränkungen arbeiten. Nun geht es langsam wieder los. „Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass dieser Neustart gelingt“, so Grote. „Deshalb sind wir der Idee von Bürgermeisterin Eliza Diekmann und Stadtmarketing-Geschäftsführerin Stefanie Borgert, Vereinsmitgliedern einen Vorteil zu bieten, gern gefolgt.“

Das Ergebnis der Überlegungen: Die Allgemeine Zeitung gewährt Handel und Gastronomie in Coesfeld – und natürlich auch in Lette – 50 Prozent Nachlass auf den Preis von Geschäftsanzeigen. Den ganzen Juni lang – oder bis 50 000 Euro Werbevolumen verbraucht sind.

„Ich freue mich sehr, gemeinsam mit der AZ diese Aktion so kurzfristig ins Leben gerufen zu haben, um den Coesfelder Gastronomen und Einzelhändlern eine gute Unterstützung bieten zu können. Durch diese Kooperation unterstützen wir lokale Akteure. Und das ist gut so, denn genau diese vielen lokalen Akteure machen Coesfeld so besonders“, bringt es Stefanie Borgert auf den Punkt.

In den Startlöchern steht auch der Anzeigenverkauf der AZ: „Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Coesfelds Betrieben“, sagt Medienberaterin Andrea Funke-Höbrink zur Aktion.