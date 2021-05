„Kälte macht uns enorm zu schaffen“

Coesfeld. Wenn Andreas Rahmann seine Erdbeeren aus dem Tunnel und vom Feld vergleicht, könnten die optischen Unterschiede kaum größer sein. Während erstere rund und saftig rot sind, weisen letztere viele Dellen und unregelmäßigen Wuchs auf. „Die Beeren, die wir bisher im Freiland gepflückt haben, waren vielleicht zu fünf Prozent verkaufsfähige Ware. Es gab im Frühjahr viele Schäden durch Frost, Regen und Vögel“, zieht er eine bislang weniger gute Bilanz zur Erdbeerernte und nennt ein Beispiel: „In drei Stunden haben wir neulich mit 18 Personen gerade mal 1,5 Kisten gute Erdbeeren sammeln können. Wenn es richtig gut läuft, holen wir sonst 700 Kisten am Tag vom Feld. Diese Einnahmen fehlen uns zurzeit komplett, das ist ein herber Rückschlag.“ Pfingsten sei eigentlich eines der Hauptverkaufswochenenden der Saison, „aber da hatten wir schon unsere liebe Not, genug Früchte zu ernten. Wir haben nur Schrott gepflückt“, findet Rahmann klare Worte. Immerhin: Die Erdbeeren aus dem Tunnel sähen gut aus, 30 Kisten könnten sie am Tag ernten.

Von Ulrike Deusch und Jessica Demmer