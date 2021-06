Neue Perspektive fürs Puppenmuseum

Coesfeld. Das Puppen- und Spielzeugmuseum soll in städtische Trägerschaft übergehen. Das zumindest schlägt der eigens für die Diskussion über die Zukunft des Museums gebildete Runde Tisch vor – nachdem Museumsleiterin Marlene Langehanenberg ein entscheidendes Angebot gemacht hat: Sie sei bereit, der Stadt die in ihrem privaten Besitz befindlichen Ausstellungsstücke zu schenken, „wenn dadurch eine städtische Trägerschaft zustande käme“. Details dazu werden den Mitgliedern des Kulturausschusses in der Sitzung am nächsten Mittwoch (9.6., 18 Uhr, Pädagogisches Zentrum) vorgestellt.

Von Ulrike Deusch