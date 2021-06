Coesfeld. Es tut sich was! Die Vertreter des Heriburg-Gymnasiums und des Stadtmuseums „Das Tor“ haben sich jetzt getroffen, um eine Bildungspartnerschaft zu schließen. Sie beinhaltet regelmäßige Treffen zwischen den Lehrkräften und der Museumspädagogik, die in regem methodischen und fachlichen Austausch gemeinsam an Projekten arbeiten werden.

Von Allgemeine Zeitung