Heimatbänke und ein Coesfeld-Beach

Coesfeld. Heimatbänke, Strandfeeling am Schützenwall, eine Spielfläche am Rand des Marktplatzes, Ausstellungen im Schlosspark, zusätzliche Sitzgelegenheiten in der Promenade und deutlich mehr Barrierefreiheit – die Ideen, wie sich die Innenstadt noch familienfreundlicher und attraktiver gestalten lässt, sprudelten nur so beim zweiten Stadt-Dialog, zu dem Bürgermeisterin Eliza Diekmann gemeinsam mit den Vertretern des Stadtmarketing Vereins eingeladen hatte.

Von Ulrike Deusch