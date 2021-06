„Geschichte vor Ort“ in der Theo erleben

Coesfeld. Zum ersten Mal in der Coesfelder Geschichte ist es einer Geschichts-AG gelungen, mit Unterstützung von Friedhelm Becker ein professionelles 3-D-Modell aus der Vogelperspektive von der großen Citadellenanlage aus dem 17. Jahrhundert zu erstellen. Die Schüler der Theodor-Heuss-Realschule, die teils sogar in ihrer Freizeit an dem Modell gearbeitet haben, präsentierten nun das Ergebnis in der Ausstellung „Geschichte vor Ort – die Coesfelder Citadelle“.

Von Allgemeine Zeitung