Nutzung digitaler Medien im Blick

Welche Themen sollen im Vortragsabend „Zocken, Instagram, TikTok und Co. - wie viel Nutzung ist noch im grünen Bereich?“ behandelt werden?

Bettina Bayer: Da wir aus Sicht der Suchtprävention auf das Thema schauen, interessiert uns, wie eine Nutzung im grünen Bereich aussieht, wo die Übergänge zu dem „roten“ Bereich liegen und woran ich das genauer erkennen kann. Dabei ist es spannend, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und zu erkunden, warum digitale Medien – auch gerade in der Coronazeit – so interessant sind. In unserem Vortrag werden wir den Teilnehmenden auch praktische Tipps für Nutzer und Nutzerinnen sowie für Eltern an die Hand geben.

Inwiefern wurden Suchtpotenziale durch die Coronazeit – in der viele Jugendliche viel mehr Zeit zuhause verbringen – verstärkt?

Petra Nachbar: Aufgrund von zwei aktuellen Studien lässt sich sagen, dass das Nutzungsverhalten digitaler Medien von Kindern und Jugendlichen, aber auch der Erwachsenen aufgrund des Lockdowns zugenommen hat. Beispielsweise stieg die Nutzungsdauer von sozialen Medien weltweit bei Jugendlichen um 58 Prozent und bei den 38 bis 56-Jährigen um 36 Prozent an. Klingen diese Zahlen erstmal besorgniserregend, muss man sie aber in Beziehung zu den außergewöhnlichen Bedingungen seit Beginn der Corona-Pandemie sehen. Aufgrund der Beschränkungen können bestimmte Erfahrungen nur über digitale Medien gemacht werden. Zudem nimmt digitales Lernen und Arbeiten einen viel größeren Raum ein. Gesteigertes Konsumverhalten in diesen Zeiten kann bis zu einem gewissen Grad auch erst mal als jugendtypisches Verhalten gesehen werden.

Wie definiert sich eine Sucht beziehungsweise ab welchem Punkt sollten sich Eltern und Jugendliche professionelle Hilfe holen?

Bettina Bayer: Genau das wird Thema in unserem Vortrag sein. Eine Einschätzung dieser Frage ist sehr komplex, daher werden wir verschiedene Situationen anhand von Fallbeispielen veranschaulichen.

Wie kann in diesen Zeiten an dem Vortragsabend teilgenommen werden?

Petra Nachbar: Die Veranstaltung findet digital und per Zoom statt. Nach Anmeldung über die Familienbildungsstätte erhalten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen einen Zugangslink.

r Anmeldungen zur Veranstaltung sind unter Telefon 02541/9492-0 oder unter www.fbs-coesfeld.de möglich. Die Zugangsdaten für das kostenfreie Zoom-Meeting werden dann zugeschickt.