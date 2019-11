Seit 15 Jahren für den Karneval im Einsatz

Bunt bemalte Karnevalswagen, belebt von ebenso farbenfroh verkleideten Menschen, Süßigkeiten werden durch die Luft geschmissen und laute Musik dröhnt durch die Straßen. So und kaum anders kennt man den Karneval in der Umgebung. Besonders in Gescher wird dieser groß geschrieben. Doch was gehört dazu, wenn man mit einem eigenen Karnevalswagen an solch einem Umzug teilnimmt? Junge-Szene-Reporterin Kristin Kesselmann hat sich auf den Weg auf einen Hof in der Bauerschaft Tungerloh-Pröbsting in Gescher gemacht. Dort steht der Karnevalswagen der Clique „Keller I“, den viele im vergangenen Jahr zum Thema „Harry Potter“, durch die Straßen ziehen gesehen haben.

Von Allgemeine Zeitung