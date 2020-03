Zehn Kisten Bier aus Hütte gestohlen

Darup. Zehn Kisten Bier und einen LED-Strahler haben Unbekannte aus einer Gartenhütte an der Straße „Sebastiansplatz“ in Darup gestohlen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Zwischen vergangenen Mittwoch (9 Uhr) und Donnerstag (8.30 Uhr) versuchten die Täter zunächst, ein Fenster aufzuhebeln. Letztlich gelangten sie in die Hütte, nachdem sie die Öse des Sicherheitsüberfalles zerschnitten, so die Polizei. Bereits vor Kurzem war die Hütte Ziel von Einbrechern. Die Polize bittet Zeugen, sich unter Tel. 02594/7930 zu melden.

Von Allgemeine Zeitung