Königspaar verlängert Regentschaft

Neben dem Schützenfest standen aber auch weitere Veranstaltungen und Termine zur Beratung an. Alle Veranstaltungen, die mit dem Schützenfest in Zusammenhang stehen, beispielsweise die Weinprobe oder der Putzabend, werden ebenfalls nicht stattfinden. Außerdem wird die Seniorenfahrt, die traditionell am letzten Dienstag im August stattfindet, ausfallen. Neben dem Schutz seiner Mitglieder ist auch hier die Verfügungslage ausschlaggebend für die Absage. Der Vorstand wird in den nächsten Wochen und Monaten die Entwicklungen abwarten. Ob die ausgefallene Generalversammlung nachgeholt wird oder ob diese ersatzlos entfällt, ist noch nicht entschieden, wie es in der Mitteilung der Bruderschaft weiter heißt. Bei Anregungen und Einwänden, die üblicherweise auf der Generalversammlung vorgetragen werden, bittet der Vorstand um Kontaktaufnahme.

Der Vorstand bedauert die Absage des Schützenfestes. So war in der alten Satzung des Vereins sogar festgehalten, dass das Schützenfest dazu dienen soll, die Sorgen und Nöte des Alltags zu vergessen. Gerne wäre man diesem Auftrag besonders in diesem Jahr nachkommen, aber der Schutz der Bevölkerung und der Mitglieder stehe selbstverständlich im Vordergrund, so die Bruderschaft.