Keine Daruper Landpartie indiesem Jahr

Die Daruper Landpartie fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Das teilte der Veranstalter gestern mit. Grundsätzlich hätte das Kulturereignis am 8. und 9. August stattfinden dürfen – allerdings unter strengen Auflagen, die nach Einschätzung der Verantwortlichen zu deutlichen Einschränkungen geführt hätten und zu Lasten der besonderen Atmosphäre gegangen wären. Die Entscheidung sei schwergefallen, zumal die Vorbereitungen schon weitgehend abgeschlossen waren. Im nächsten Jahr soll die Landpartie dann wieder planmäßig am letzten Wochenende der Sommerferien (14./15. 8.) stattfinden.

