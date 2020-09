Streit um Zeitvorgabe

Darup. Intensiv haben Politik und Verwaltung sich am Dienstagabend in der letzten Ratssitzung der zu Ende gehenden Wahlperiode noch einmal über den Teilneubau der Sebastianschule in Darup auseinandergesetzt. Dabei war man sich einig, dass die Maßnahme mit größtmöglichem Tempo durchgezogen werden soll. In der Beurteilung aber, wie schnell es tatsächlich gehen kann, war man sich nicht einig. Am Ende setzten sich CDU, FDP und Grüne (20 Ja-, 16 Nein-Stimmen, eine Enthaltung) mit der Forderung durch, den Schuljahresbeginn 2022/23 als Ziel für die Fertigstellung des Neubaus im Beschluss festzuschreiben. Bürgermeisterin Manuela Mahnke sah sich daraufhin zu einer Protokollerklärung genötigt, in der sie betonte, dass die Verwaltung davon ausgehe, dass dieses Datum „bei aller Anstrengung“ nicht zu halten ist.

Von Frank Vogel