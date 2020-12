Bronzetafel von Daruper Waldkapelle gestohlen

Eine Bronzetafel und einen Rauchabzug aus Kupfer haben Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Samstag von der Waldkapelle in Darup gestohlen. Das teilte die Polizei mit. Auf der Bronzetafel ist die Geschichte der Waldkapelle niedergeschrieben, so dass sie von hohem individuellem Wert ist. Die Tafel war an der Außenwand der Waldkapelle befestigt und wurde offensichtlich mit einem Werkzeug abgehebelt, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen unter Tel. 02594/7930 zu melden. Foto: Polizei

Von Allgemeine Zeitung