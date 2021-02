Mit der Kutsche übern Knüppeldamm

Darup. Im Garten von Christiane Gottschalk in Darup liegen seit geraumer Zeit sehr große Knüppel inmitten blühender Krokusse. Das ist natürlich dekorativ, aber in erster Linie vor allem geschichtsträchtig. Diese Knüppel kamen zutage während des Ausbaggerns im Zuge der Erneuerung der Billerbecker Straße. Christiane Gottschalk erinnerte sich, solche Knüppel schon einmal vor vielen Jahren gesehen zu haben, als seinerzeit an fast derselben Stelle Manöverschäden beseitigt wurden und es ebenfalls Knüppelfunde gab. „Ob diese Knüppel jedoch wertvoll sind, das wissen wir nicht“, bedauert Gottschalk. „Wir haben sie aber erstmal gesichert, ansonsten wären sie entsorgt worden.“

Von Iris Bergmann