An einer Fotobox am Stand der Bürgerstiftung kann jeder Besucher ein Foto von sich machen (lassen), nachdem er zuvor das Teilnahmelos ausgefüllt hat. Selbstverständlich stehen weihnachtliche Requisiten bereit, um dem Kalender auch adventliches Flair zu verleihen. Jedes Foto beinhaltet die Nummer des Teilnahmeloses und gelangt so mit allen anderen Fotos in den Los-Topf. Am Ende des Weihnachtsmarktes wird dann unter Aufsicht für jeden der 24 Adventskalendertage ein Gewinnerfoto gezogen. So öffnet sich bis zum 24. Dezember täglich ein digitales Foto-Adventskalender-Törchen auf der Homepage der Bürgerstiftung (www.buergerstiftung-gescher.de/Adventskalender). Gleichzeitig werden täglich die Foto-Losnummer und der Gewinn in der Gescherer Zeitung bekannt gegeben. Den glücklichen Gewinnern winken – neben vielen weiteren Preisen – Tickets für ein Schalke-Spiel, ein Alexa-Echo, ein Smartphone, Essensgutscheine, ein Tablet und ein Smart TV.

Alle Fotos des Weihnachtsmarktwochenendes werden in einer Galerie auf der Homepage veröffentlich, sodass sich jeder Zuhause sein eigenes Bild auch ausdrucken kann. Der Losbeitrag beträgt vier Euro pro Bild.

Der Erlös aus dem Foto-Adventskalender soll unter anderem auch zu Verschönerungszwecken im Stadtgebiet eingesetzt werden. Das Team der Bürgerstiftung freut sich über viele Besucher. Ihr Stand befindet sich in einer großen Pagode an der Hauskampstraße neben Café Gescher (Einfahrt zum Parkplatz).