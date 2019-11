Ferienlager mit Stand auf dem Markt

Gescher. Am kommenden Wochenende ist endlich wieder Weihnachtsmarkt in Gescher. Weihnachtskarten basteln, am Glücksrad drehen oder Buttons machen – all das ist am Stand des Ferienlagers St. Pankratius und St. Marien möglich. Neben den vielen Aktionen ist natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt. Dort können auch direkt die Anmeldungen für das Lager im nächsten Jahr ausgefüllt werden. Die Leiterrunde empfiehlt Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2005 bis 2012, sich schnell für das Ferienlager anzumelden, da die Plätze begrenzt sind und die Anmeldefrist schon im Januar endet. Das Anmeldeformular gibt es außerdem auf der Internetseite der Gemeinde oder im Pfarrbüro Gescher. Unentschlossene Kinder dürfen sehr gerne zur Diashow am 5. 1. um 14 Uhr kommen. Im Haus der Begegnung werden Bilder und Momente des vergangenen Ferienlagers in Erinnerung gerufen.

Von Allgemeine Zeitung