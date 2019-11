Lösung für Problem-Grundstück

Vorgesehen ist eine giebelständige Bebauung mit Satteldach, wobei das Erdgeschoss als Garage genutzt wird. Nach Angaben von Fachbereichsleiter Uwe Wißmann entstehen im Neubau acht Wohnungen mit einer Größe von 60 bis 80 Quadratmetern. Das vorhandene Teilgebäude neben Friseur Fischer soll nicht abgerissen, sondern zu Singlewohnungen ertüchtigt werden. Insgesamt eine „gefällige Architektur“, so Wißmann, die sich gut in das Gesamtbild einfüge. Mit den Bauarbeiten, so Kerkhoff, werde voraussichtlich Ende März 2020 begonnen.