Kinder zeigen Projekte aus dem Schulalltag

Gesamtschule Gescher lädt am 7. Dezember zum Tag der offenen Tür ein

Gescher. Dieses Jahr findet der Tag der offenen Tür der Gesamtschule Gescher am Samstag, 7. Dezember, in der Zeit von 9.30 bis 12.30 Uhr im Schulzentrum am Borkener Damm statt. Nach einem gemeinsamen Beginn im Theater- und Konzertsaal starten von dort aus Führungen durch Schulleitungsmitglieder und Schülervertreter für interessierte Viertklässler und ihre Eltern.