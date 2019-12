„So macht’s einfach Spaß“

Gescher. Gute Laune am Kolping-Stand, wo der Familienkreis fünf Dienst schiebt und Waffeln zum Schnäppchenpreis unters Volk bringt: „Im Vorjahr haben wir hier im Regen gestanden. So macht’s mehr Spaß“, sagt Jürgen Richter und deutet gen Himmel. Dort lacht die Sonne und beschert in Verbindung mit einstelligen Temperaturen bestes Weihnachtsmarktwetter. Besonders Samstag am Spätnachmittag und am Sonntag bummeln viele Besucher durch die Innenstadt, wo knapp 100 Stände zum Schauen, Kaufen, Essen und Verweilen einladen. Wer’s gemütlich mag, fährt mit dem grün-gelben Glockenstadt-Express durch die Marktzone – natürlich mit Schrittgeschwindigkeit, wie „Lokführer“ Marcel Obermann betont.

Von Jürgen Schroer