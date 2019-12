Bald Baustart für Tank- und Rastanlagen an A31

Hochmoor. Nach jahrelangen Vorbereitungen steht der Baubeginn für die Tank- und Rastanlagen Hochmoor an der A 31 unmittelbar bevor. Mehr als 140 neue Parkstände für Lkw sollen an der Autobahn künftig Entlastung für den Güterverkehr bringen. Und nicht nur neue Parkflächen werden in Gescher-Hochmoor entstehen: Verkehrsminister Hendrik Wüst, Gernot Deußen, Ministerialrat im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, sowie Straßen.NRW-Niederlassungsleiter Manfred Ransmann werden am Montag (9. 12.) mit dem feierlichen ersten Spatenstich auch den Startschuss für den Bau von zwei Tankstellen und zwei Raststätten geben. Darüber hinaus wird im Auftrag des Bundesamtes für Güterverkehr auf der Ost-Seite eine Lkw-Wiegeanlage errichtet. Anwohner und interessierte Bürgerinnen und Bürger sind beim Spatenstich willkommen, teilt der Landesbetrieb Straßenbau mit.

Von Allgemeine Zeitung