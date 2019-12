Gescher. Keiner soll Heiligabend alleine sein – das ist die Grundidee des Projektes der „Offenen Weihnacht“, das von Ehrenamtlichen in Gescher seit mehreren Jahren organisiert wird. Jeder, der den Heiligen Abend in Gemeinschaft mit anderen feiern möchte, ist am 24. Dezember in das „Haus der Begegnung“, Marienstraße 1, eingeladen. Alle Interessierten sind dort ab 17 Uhr willkommen, teilen die Organisatoren mit.

Von Allgemeine Zeitung