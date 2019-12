Nikolaus ist stolz auf Gescheraner

Gescher. Joscha (4) staunt: So einen großen Menschenauflauf für den Nikolaus kennt er in seiner Heimatstadt Achim in Niedersachsen nicht. In Gescher ist er mit seiner Oma bei Familie Anneken zu Besuch und freut sich, dass er sogar beim Nikolaus auf den Arm darf. Keine Angst? „Nö“, grinst der junge Mann. Wenige Minuten später sitzen Nikolaus und Knecht Ruprecht wieder in ihrer schmucken Kutsche und führen den großen Umzug durch die Innenstadt an. Taktgeber ist das Jugendorchester des Musikzuges: „Lasst uns froh und munter sein“ und „Laterne, Laterne“, tönt es in den Abendhimmel. Ziel ist der von der Feuerwehr ausgeleuchtete Pankratius-Schulhof, wo der Nikolaus seine Ansprache hält.

Von Jürgen Schroer