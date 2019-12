Bund investiert 22 Millionen Euro

Rund 22 Millionen Euro wird der Bund in den nächsten beiden Jahren in den Bau der beiden Anlagen investieren. Die Rastanlagen in Hochmoor werden die zweiten ihrer Art entlang der rund 240 Kilometer langen A 31 von Bottrop nach Emden. „Die Tatsache, dass hier niemand gegen den Bau der Anlagen geklagt hat, zeigt, dass die Menschen verstehen, was wir hier tun“, sagt Hendrik Wüst. Alles, was hier künftig gebaut wird, werde dringend benötigt, ergänzt der NRW-Verkehrsminister. „Wenn man schaut, was auf unseren Straßen los ist, weiß man, wie sehr der Lkw-Verkehr zunimmt. Nichts ist schlimmer, wenn Fahrer abends keinen Stellplatz finden und übermüdet durch die Gegend fahren.“

Auf den beiden Rastplätzen in Hochmoor gibt es aktuell 100 Pkw- und 36 Lkw-Stellplätze. „Wenn wir mit dem Bau fertig sind, werden es insgesamt 124 Stellflächen für Pkw, 143 für Lkw und neun für Busse sein“, erklärt Manfred Ransmann, Leiter der Niederlassung Münsterland des Landesbetriebs Straßen.NRW. Er dankte den Vertretern der Bezirksregierung, die bei der Beschaffung der Flächen ganze Arbeit geleistet hätten.

So ein Projekt werde auch in der Umgebung wahrgenommen, zumal es die ersten Tank- und Rastanlagen im Kreis Borken seien, sagt Bürgermeister Thomas Kerkhoff. „Ich gehe auch davon aus, dass hier der eine oder andere Arbeitsplatz entstehen wird. Von daher denke ich, dass diese Anlage einen positiven Effekt für unseren Ort hat.“

Auch Velens Bürgermeisterin Dagmar Jeske geht davon aus, dass die neuen Anlagen für Velen gut sein können. „Es fehlen definitiv Raststätten entlang der A 31. Es schafft vielleicht Arbeitsplätze. Und es kann die Region bekannter machen, wenn Rastende hier eine Karte sehen und sich denken, vielleicht bei uns Urlaub zu machen“, sagte Jeske.

Rund zwei Jahre soll der Bau der Anlagen dauern. „Die ersten vorbereitenden Arbeiten hat die Baufirma Strabag schon vorgenommen“, erklärte Ransmann. Ein Betreiber für die Tank- und Rastanlagen müsse aber noch gefunden werden. Das werde europaweit ausgeschrieben, so Ransmann. Der Gewinner dieser Ausschreibung sei künftig auch für den Bau der Gebäude auf den Rastplätzen und für die Pflege verantwortlich.

Mehr als 500 Meter Lärmschutzwände schirmen die beiden Tank- und Rastanlagen auf der Ost- und Westseite vom Autobahn-Verkehr ab. Als Sichtschutz zum teilweise bewohnten Umland sind bepflanzte Wälle vorgesehen. Für jede Rastanlage wird zudem eine Regenwasserbehandlungsanlage gebaut, damit belastetes Oberflächenwasser nicht ungeklärt in die Umwelt gelangt. Zusätzlich wird in Fahrtrichtung Norden eine Kontrollstelle mit separater Wiegespur des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) eingerichtet. Auf der Wiegespur werden zukünftig Fahrzeuge mit geeichten Radlastwaagen gerichtsverwertbar nachverwogen.

Die Umwelt steht beim Bau der Anlagen auch mit Blick auf den Artenschutz im Fokus. Auf der Westseite der Tank- und Rastanlage werden besondere LED-Leuchten zum Schutz von Fledermäusen eingesetzt. Diese leben in einem angrenzenden Eichenwald. Eine herkömmliche Beleuchtung würde Insekten, die den Tieren als Nahrung dienen, aus dem Baumbestand herauslocken. Bereits im Vorfeld wurde auch neuer Lebensraum für den seltenen Kleinen Wasserfrosch geschaffen. Ein Stück Wald wurde in eine Teichlandschaft umgewandelt, um dieser Amphibienart Entwicklungsbedingungen zu bieten.