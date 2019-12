Freude über nagelneues TLF 4000

Einen Tag später wurde das TLF nach Gescher überführt, wo die Wehrmänner das neue Fahrzeug in Empfang nahmen. Eine ausführliche Einweisung aller Maschinisten auf das Löschfahrzeug erfolgt in den nächsten Tagen, sodass es so schnell wie möglich in den Einsatzdienst gelangt. Die Fahrzeug-Einweihung soll voraussichtlich Mitte Januar erfolgen, bevor es im nächsten Sommer auch der Bevölkerung vorgestellt wird.

Das neue Tanklöschfahrzeug ersetzt nach Mitteilung der Feuerwehr das Vorgängerfahrzeug aus dem Jahr 1994. Dabei weist das neue Fahrzeug einige Neuerungen auf, insbesondere fällt die größere Mannschaftskabine für bis zu sechs Einsatzkräfte auf. Somit kann das Fahrzeug gegebenenfalls auch alleine kleinere Einsatzlagen abarbeiten, beispielsweise bei Sturm oder Starkregen kann die Besatzung autark mit dem Fahrzeug arbeiten. Primäre Aufgabe des neuen Fahrzeuges ist – wie beim Vorgänger – der Transport von 4000 Litern Wasser zu einer Einsatzstelle. Dies kann insbesondere in Gebieten ohne ausreichende Wasserquellen, wie in einigen Bauerschaften oder auf der Autobahn, erforderlich sein, erläutert die Wehr.