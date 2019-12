Auto kracht gegen Baumstumpf

Gescher/Ahaus (ffg). Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A 31 in Fahrtrichtung Emden wurde die Feuerwehr Gescher am Montag gegen 14.40 Uhr gerufen. Im Abfahrtsbereich Ahaus/Legden war ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baumstumpf gekracht. Dabei überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach an einem weiteren Baum liegen.

Von Allgemeine Zeitung