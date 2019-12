Lust auf Literatur wecken

Eine dreiköpfige Jury, der Dana Kujoth als Schülersprecherin der Gesamtschule, Britta Wantia-Hovestadt von der Stadtbücherei St. Pankratius und Birgit Knauer als Schulleiterin angehörten, bewertete die Leseleistung. Das Gremium vergab Punkte für das Textverständnis, die Lesetechnik und die Textgestaltung, wobei die Kinder zunächst einen selbst ausgewählten Text vorlasen. Dabei überzeugten alle Kinder durch flüssiges, nahezu fehlerfreies Lesen und gute Betonung.

In der zweiten Runde wurde es kniffliger, denn es galt nun, eine unbekannte Passage aus einem neuen Buch zu lesen. Dazu hatte Britta Wantia-Hovestadt „Götter an Bord“ von Maz Evans ausgewählt. Ein durchaus anspruchsvolles Buch, aber die Kinder meisterten diese Herausforderung sehr gut. Besonders überzeugte Sophia Klein aus der 4b die Jury, die damit zur verdienten Schulsiegerin gekürt wurde. Dennoch war sich die Jury einig: „Alle Kinder, die heute vorgelesen haben, sind Sieger“. So gab es für alle teilnehmenden Vorleser Buchgutscheine. Sophia Klein wird die Schule im nächsten Schritt im Regionalwettbewerb vertreten; hieran sind alle Grundschulen aus Stadtlohn, Südlohn, Vreden und Gescher beteiligt. Das Vorlesen findet am 1. Februar 2020 in Stadtlohn statt. „Da drücken wir natürlich ganz fest die Daumen“, teilt Schulleiterin Knauer mit.