Lebenslange Freiheitsstrafe

Gescher/Münster (mr). Das Landgericht Münster hat heute einen 52-jährigen Gescheraner wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht sah es in dem Indizienprozess als erwiesen an, dass der Angeklagte seinen 48-jährigen Freund mit 15 Messerstichen am Neujahrstag 2019 in dessen Wohnung am Amselweg getötet hat – vermutlich aus Wut darüber, dass das Opfer ihn wegen einer Körperverletzung im Vorfeld angezeigt hat.

