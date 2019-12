Das Gericht sah es in dem Indizienprozess als erwiesen an, dass der Gescheraner seinen 48 Jahre alten Freund am Neujahrstag 2019 in dessen Wohnung am Amselweg mit 15 Messerstichen getötet hat. Der Täter habe sein argloses, stark alkoholisiertes Opfer im Badezimmer heimtückisch attackiert, vermutlich aus Verärgerung darüber, dass der 48-Jährige ihn wegen einer Körperverletzung angezeigt habe.

Der 52-Jährige sei am Neujahrstag mit dem Fahrrad und einem Messer in der Tasche zur Wohnung seines Freundes gefahren. Dieser habe ihm die Tür geöffnet. Nach einem kurzen heftigen Wortwechsel sei das Opfer nach dem Messerangriff zu Boden gefallen. Der Täter habe sich am Abend des Neujahrstages nur wenige Minuten in der Tatwohnung aufgehalten. Das sei dadurch belegt, dass sich dessen Handy in die Fritzbox des Opfers eingeloggt habe, wie die Vorsitzende Richterin mitteilte.

Der Angeklagte hatte am Silvestertag 2018 eine Ladung zu einem Gerichtstermin wegen der Körperverletzung an seinem Freund erhalten. Daher sei er offensichtlich in Wut geraten, stellte das Gericht fest. Denn er habe wegen einer früheren gefährlichen Körperverletzung im Jahre 2014, für die er bereits eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten verbüßt hatte, befürchten müssen, wegen der Wiederholungstat hart bestraft zu werden. Als Motiv für den Mord könne aber auch eine Rolle gespielt haben, dass es in der sexuellen Beziehung zwischen Täter und Opfer Unstimmigkeiten gegeben habe. Das Gericht stellte zum Beispiel fest, dass das Opfer den Geschlechtsverkehr mit dem Angeklagten gefilmt hat. Letztlich jedoch sei die Suche nach dem Motiv für den Mord von Spekulationen begleitet, sagte die Vorsitzende Richterin. Denn der Angeklagte habe das Gericht darüber im Dunkeln gelassen.

Der 52-Jährige hatte ausgesagt, dass er das Opfer vor zehn Jahren als Arbeitskollegen kennengelernt habe. Eine sexuelle Beziehung zum Opfer hatte er geleugnet. Außerdem hatte der Angeklagte behauptet, dass er sich im Zeitraum vom 28. Dezember bis 6. Januar ausschließlich in seiner eigenen Wohnung aufgehalten habe.

Wie das Gericht weiter ausführte, sei der Angeklagte voll schuldfähig. Trotz eines massiven Alkoholproblems sei er immerhin mit dem Fahrrad zum Tatort gefahren und habe „besonnen“ gehandelt, weil er das Tatwerkzeug, ein Messer, nach der Tötung wieder mit nach Hause genommen habe.

Er war von einer Zeugin im Treppenhaus identifiziert worden, die beschrieben hatte, wie er in die Wohnung des Opfers gegangen ist und sie von dort eine heftige verbale Auseinandersetzung und ein „Bollern“, als wenn jemand zu Boden gefallen sei, gehört hat.

Das Gericht folgte mit seinem Urteil dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmaß. Der Verteidiger hatte auf Freispruch plädiert.