Pfadfinder bringen Friedenslicht

Gescher. Die Gescheraner Pfadfinder haben das Friedenslicht im Rahmen einer Aussendungsfeier im Dom in Münster abgeholt. In diesem Jahr stand der Gottesdienst unter dem Motto „Mut zum Frieden“. Das Licht wird jedes Jahr durch ein Kind in Bethlehem entzündet und dann zu Pfadfindern aus der ganzen Welt gebracht, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Die Pfadfinder bringen dieses Licht auch in die hiesigen Gemeinden. Am kommenden Wochenende wird das Licht in den folgenden Messen verteilt: am Samstag (21. 12.) um 16 Uhr in der Kapelle im Altenwohnheim und um 18 Uhr in der Pankratiuskirche, am Sonntag (22. 12.) um 10 Uhr in der Kapelle von Haus Hall und um 11 Uhr in der Pankratiuskirche sowie am Dienstag (24. 12.) um 15 Uhr in der evangelischen Kirche.

Von Allgemeine Zeitung