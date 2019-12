Polizei fasst jugendlichen Autodieb

Gescher. Die Spritztour mit einem gestohlenen Auto fand für zwei Jugendliche am Mittwoch in Gescher ein unschönes Ende: Polizeibeamte beendeten die illegale Fahrt. Ein 16-Jähriger hatte am Steuer des Wagens gesessen, begleitet von einem 14 Jahre alten Bekannten. Zuvor hatte ein Polizeibeamter in seiner Freizeit den Pkw gesehen, der als gestohlen gemeldet war. Er verständigte seine Kollegen, die die Jugendlichen nur wenig später entdeckten. An dem sichergestellten Fahrzeug waren ebenfalls gestohlene Kennzeichen angebracht. Der in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene 16-Jährige kam in Absprache mit dem Kreisjugendamt in eine Einrichtung für Jugendliche; seinen 14 Jahre alten Begleiter übergaben die Beamten in die Obhut seiner Eltern.

Von Allgemeine Zeitung