Am Freitag trafen sich alle Viertklässler in der Aula der Grundschule, um den Beiträgen ihrer Klassensieger und -siegerinnen zu lauschen. Eine bewährte Jury aus den ehemaligen Kolleginnen Annette Elbers, Anni Kindermann, Elisabeth Schürhoff und dem Leiter der Stadtbücherei St. Pankratius, Rüdiger Lerche, bewertete die Leseleistung nach festgelegten Kriterien. Dabei achteten die Juroren sowohl beim vorbereiteten als auch beim fremden Text auf einen flüssigen, lebendigen und ansprechenden Vortrag. Den ersten Platz belegte Theodor Beuker (4b), den zweiten Platz teilen sich Blanka Jo Babik (4a), Michel Brands (4c) und Carla Pierk (4d). Am Ende waren aber alle vier Kinder Sieger und Siegerinnen: Sie hatten den Wettbewerb in ihren jeweiligen Klassen für sich entscheiden können und dafür Buchgutscheine empfangen dürfen. Außerdem war und ist ihnen die Anerkennung ihrer Klassenkameraden sicher; ihre Vorträge wurden mit viel Applaus belohnt.

„Lesekönig“ Theodor hat sich nun für die zweite Runde, den Regionalentscheid, qualifiziert. Dabei wird er auf die Gewinner aus Gescher, Stadtlohn, Vreden und Südlohn treffen.