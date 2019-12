Pkw-Fahrerin aus Rosendahl kommt von der Straße ab

Zu einem Alleinunfall auf dem Holtwicker Damm (L 571) wurde die Feuerwehr am Freitag gegen 9 Uhr gerufen. Hier war nach Angaben der Polizei eine Pkw-Fahrerin aus Rosendahl, die von Holtwick in Richtung Gescher unterwegs war, in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gerutscht. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems hatte die Frau die Kontrolle über das Auto verloren. Ersthelfer versorgten die Verletzte, die das Unfallauto aber selbstständig verlassen konnte. Die Wehrmänner trennten die Batterie des Fahrzeuges ab und übergaben die Unfallstelle nach kurzer Zeit an die Polizei, die die Bergung des Pkw veranlasste. Foto: Jürgen Schroer

Von Allgemeine Zeitung