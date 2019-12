Berti Kloster hält ersten Pokal hoch

Die große Beliebtheit der Stadtmeisterschaft ist bei Aktiven und Besuchern ungebrochen; für viele Gescheraner ist dieser Termin zwischen den Feiertagen zum festen Bestandteil geworden. In den drei Jahrzehnten haben mehr als 100 verschiedene Mannschaften teilgenommen, und auch in diesem Jahr sind mit den Teams von Harwick Nord, Feuerwehr Gescher und der Armlandstraße drei Neulinge am Start. Die erfolgreichsten Nachbarschaften in der Turnierhistorie mit jeweils drei Titeln sind Vennetütenhook, Zur Rauschenburg, Lindenstraße und Am Kungelpatt.

Im letzten Jahr konnten die Nachbarn An den Bachgärten jubeln, nachdem Thomas Feldmann durch „Golden Goal“ das Endspiel gegen den Brand Dyck entschieden hatte. Für die anstehende Stadtmeisterschaft haben sich 28 Mannschaften angemeldet. Die Auslosung der Vorrunde ergab folgende Gruppen:

Gruppe A: AchternBusch/Eichenpatt, Berliner Tor, Böing/Wessinghook, Feuerwehr Gescher

Gruppe B: Neuer Ring, Greves Wiese, Kersenkamp, An den Bachgärten, Brookhasen

Gruppe C: Bückers Kreuz, Brandenburger Tor, Bahnhofstraße, Weningseck, Achtern Wall

Gruppe D: Muldenpättken, Muldenhook, Schüttenrott, Brand Dyck, Lindenstraße

Gruppe E: Westend, Neue Vogelstange, Zur Rauschenburg, Armlandstraße

Gruppe F: Lehmgrund, Harwick Nord, Terlindenschlatt, SG Capellen.

Die Vorrunde startet am Samstag (28. 12.) um 13 Uhr und setzt sich am Sonntag (29. 12.) ab 11.45 Uhr und Montag (30. 12.) ab 18 Uhr fort. Die drei Erstplatzierten aus allen Gruppen erreichen die Zwischenrunde, die im K.o.-System gespielt wird. Der Gruppensieger ist direkt für die zweite Zwischenrunde qualifiziert. Die Zweit- und Drittplatzierten werden in der ersten Zwischenrunde gegeneinander zugelost und ermitteln die Gegner der Gruppensieger.

Erstmals wird die Zwischenrunde nun schon am Freitag (3. 1.) ab 18 Uhr ausgespielt und die Endrunde beginnt dann am Samstag (4. 1.) um 14 Uhr und endet um 17 Uhr mit dem Endspiel. Der Veranstalter SV Gescher möchte mit dieser Terminverschiebung den beteiligten Mannschaften die Möglichkeit geben, die Erfolge etwas mehr auszukosten. Als zusätzlichen Service wird geplant, die Spiele per Webcam direkt ins Zelt vor der Halle zu übertragen. Wie in den letzten Jahren dürfen nur zwei Aktive pro Mannschaft eingesetzt werden. Als „aktiv“ gelten Seniorenspieler, die mehr als einen Einsatz ab der Kreisliga A und höher hatten.

Den kompletten Spielplan mit Live-Tabellen und aktuellen Spielständen gibt es im Internet unter www.svgescher.de und der Rubrik „Stadtmeisterschaften“. Mit Manni Wies und Jürgen Funke sind zwei Personen im Orga-Team, die von Beginn an vor 30 Jahren schon mitgewirkt haben. Aber ohne die Mitstreiter Dominik Duesmann, Heinz-Geog Basler, Pascal Efsing, Jan-Niklas Barden, Dirk Preckel und Christoph Kloster wäre die Durchführung dieses Events nicht machbar, teilt der SV Gescher mit.