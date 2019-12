„Menschen haben mehr verdient“

Sie habe ein Gespür für das, was gerecht und was ungerecht ist, sagt Marie-Gabriele Merchel. Und wenn Menschen nach einem langen Arbeitsleben in Armut leben müssten, dann sei das nicht akzeptabel. Wie in Deutschland mit dem „kleinen Mann“ umgegangen werde, mache sie wütend. Aber nur im Freundeskreis schimpfen, das will sie nicht. Bei Facebook ist sie Mitglied der Gruppe „Fridays gegen Altersarmut“ geworden, der binnen kürzester Zeit mehrere zehntausend Leute beigetreten sind. Das Thema treibt die Menschen um: Nach einer Untersuchung der Bertelsmann Stiftung droht in 20 Jahren mehr als jedem fünften Rentner (21,6 Prozent) Altersarmut.

Ein wechselvolles Leben hat Marie-Gabriele Merchel nach Gescher geführt. Im Erzgebirge geboren und in Dessau aufgewachsen, ist sie 1973 im Kofferraum eines Pkw aus der ehemaligen DDR geflüchtet. Über Stationen in Recklinghausen und Herten kam sie 1992 nach Gescher und lernte hier über Bekannte den Mobilheimpark kennen. Ein großes Haus hätte sich die Altenpflegerin niemals leisten können, wohl aber ihr Heim in Harwick. Das hat sie gekauft, ausgebaut und abbezahlt. „Meine beste Entscheidung“, findet Frau Merchel.

Hier lebt die Alleinstehende heute auf 86 Quadratmetern mit Hündin Maja und muss nach 45 Arbeitsjahren mit gut 1100 Euro Rente auskommen. Das geht, aber anfallende Reparaturen kann die 67-Jährige, die sich nach einem Schlaganfall im Februar wieder gut erholt hat, nur über ihren Nebenjob bei Haus Hall stemmen. Vier bis sechs Nachtwachen im Monat leistet sie dort. Das will sie noch machen, solange die Gesundheit mitspielt.

Ein Umzug in eine kleine Wohnung ist für die Seniorin keine Option. „Hier komme ich mit 450 Euro für Pacht und Nebenkosten aus. Günstiger kann ich woanders auch nicht wohnen“, sagt sie. Das Thema Altersarmut macht sie deshalb auch weniger an sich fest als an anderen, denen es schlechter geht. „Wer sein Leben lang gearbeitet hat, muss im Alter in Würde leben können“, so Frau Merchel. Dass Renten zunehmend besteuert werden und Reiche in diesem Land immer reicher werden, hält sie für ein Unding. „Es muss sich etwas ändern“, sagt die Gescheranerin und hofft, dass möglichst viele an der Mahnwache am 24. Januar teilnehmen. Dort sollen Handzetteln verteilt werden und Menschen miteinander ins Gespräch kommen. „Ich will keine Krakeele, alles soll friedlich ablaufen“, so die Initiatorin.