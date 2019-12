Stall für Maria und Josef vorbereitet

Gescher. Viele Kinder haben sich am vierten Adventssonntag mit ihren Eltern und Großeltern auf den Weg zur Waldkirche in Büren gemacht. Alle waren eingeladen, den Stall für Maria und Josef vorzubereiten. Während des Wortgottesdienstes wurde die Krippe mit frischem Tannengrün geschmückt. Schafe aus Stroh wurden gebastelt und Sterne mit Wünschen für Weihnachten an die Tannenbäumen aufgehängt. Nach dem Abschlussgebet konnten sich Klein und Groß bei warmem Kakao und Tee aufwärmen. Jeder ist in diesen (Weihnachts-)Tagen eingeladen, den Stall in der Waldkirche zu besuchen. Am heutigen Heiligabend wird das Jesuskind zur Mittagszeit erwartet. Während der Weihnachtszeit wird der Weg zur Krippe ausgeleuchtet und leise Weihnachtsmusik begleitet jeden Besucher.

Von Allgemeine Zeitung